Работа мечты: миллионер из Австралии ищет помощника за $52 тысячи в год

Австралийский миллионер Мэтью Лепре открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать вести бизнес.

Как сообщает Daily Mail, предприниматель ищет сотрудника с зарплатой 52 тысячи долларов в год (около 4,3 тысячи долларов в месяц).

Так, по словам Мэтью, кандидат должен не только любить путешествовать, но и разбираться в компьютерах, уметь пользоваться социальными сетями, быть организованным и амбициозным. Также он добавил, что ищет сотрудника, который способен выйти за пределы своей зоны комфорта.

Мэтью Лепре Фото: Daily Mail

Мэтью Лепре Фото: Daily Mail

Кроме того, Лепре отметил, что тем, кто заинтересован в вакансии, стоит подписаться на его YouTube-канал и следить за его жизнью.

Мэтью Лепре Фото: Daily Mail

Мэтью Лепре Фото: Daily Mail

"Кандидаты должны хорошо разбираться в том, чем я занимаюсь. С этой недели я начну выкладывать еженедельные влоги и погружать людей в события моей жизни, чтобы они могли понять, действительно ли им подходит эта работа", — заключил миллионер.

Мэтью Лепре Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь индийского миллиардера объявила о наборе на работу 12 слуг, которые должны "облегчить" ей студенческую жизнь.

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