Представлен цифровой паспорт здоровья, который поможет отказаться от карантина для авиатуристов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) презентовала новую электронную систему Travel Pass, в которой будут отображаться результаты ПЦР-тестов туристов и наличие прививки от COVID-19, как только они станут доступными.

Об этом сообщило Bloomberg. В ней также будет ссылка на электронную копию паспорта владельца, чтобы подтвердить его личность.

Таким образом, приложение Travel Pass в смартфоне сможет полностью заменить для авиатуристов привычные бумажные документы и справки с печатями.

Путешественники смогут поделиться своим статусом с пограничными службами или предъявить QR-код для сканирования.

По идее авторов Travel Pass, система поможет отказаться от карантинов для путешественников и снова оживит авиаперелеты между странами. Организация призвала авиакомпании и правительства разных стран присоединиться к ее использованию.

IATA сообщила, что в этом году тестовая программа начнет работать с IAG SA, дочерней компании British Airways, прежде чем она появится на устройствах Apple в первом квартале и Android с апреля.

Travel Pass будет бесплатной для путешественников и правительств, при этом авиакомпании придется заплатить небольшую плату за каждого пассажира, который пользуется этой услуги.

Travel Pass основан на существующей системе IATA Timatic, которая давно используется для проверки документов.

По словам разработчиков, приложение будет использовать технологию блокчейн и не будет хранить данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные поездки в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране.