"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей

В оккупированном Россией Крыму в разгар туристического сезона 2019 года наблюдается печальная картина – наплыва отдыхающих как не было, так и нет до сих пор.

Соответствующие снимки с пустынных пляжей некогда популярного курорта традиционно публикует популярный блогер под RoksolanaToday&Крым25% в своем микроблоге в Twitter.

"Буквально на днях забежала на железнодорожный вокзал в Симферополе. Теперь болею. Мне физически невыносимо это видеть. В конце июля! Постапокалипсис Симферополь", – подписала блогер.

Такая же картина наблюдается в Коктебеле и Поповке, где людей практически не нет на пляже.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в оккупированный Крым. Позже блогер показала другие пляжи оккупированного Крыма, где также почти невозможно было найти туристов.

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