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/ Новости

"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей

4.6т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму в разгар туристического сезона 2019 года наблюдается печальная картина – наплыва отдыхающих как не было, так и нет до сих пор.

Соответствующие снимки с пустынных пляжей некогда популярного курорта традиционно публикует популярный блогер под RoksolanaToday&Крым25% в своем микроблоге в Twitter.

"Буквально на днях забежала на железнодорожный вокзал в Симферополе. Теперь болею. Мне физически невыносимо это видеть. В конце июля! Постапокалипсис Симферополь", – подписала блогер.

"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей
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Такая же картина наблюдается в Коктебеле и Поповке, где людей практически не нет на пляже.

"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей
"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей
"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей
"Постапокалипсис": появились печальные фото с крымских пляжей

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в оккупированный Крым. Позже блогер показала другие пляжи оккупированного Крыма, где также почти невозможно было найти туристов.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
туризм путешествия
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коршун федот
коршун федот
Все уехали на море Лаптевых.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как не злобствуют ба -ровцы, а уровень жизни в Крыму выше, чем в Украине! Потому и бесятся! Средняя пенсия в Крыму 220 дол.,( в Украине -90) Пенсионерка, из Симферополя, учительница со стажем 35 лет получает пенсию 18 тыс рублей. Средняя зарплата врача- специалиста 38 тыс. рублей. Газ для населения 2.6 рубля за куб (1.3 грв), а в Украине 9 грв. Бензин А-95 в Крыму 21 грв, а в Украине 30 грв Коммунальные платежи составляют 12-14% от зарплаты!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та не истерите! В Крыму всё в порядке! Уже 670 тыс украинцев отдохнули в Крыму! Ни один житель Крыма не хочет быть в Украине! И это -РЕАЛЬНОСТЬ!
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