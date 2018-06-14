После отдыха в Барселоне украинец отсудил у туроператора 70 тыс. грн

Украинец отсудил у туроператора 70,1 тыс. грн после неудачного отдыха в Испании.

Об этом говорится в решении Сокольского райсуда Львовской области. По словам истца, его заранее не предупредили об изменении отеля в Барселоне. Поэтому, когда мужчина прибыл в Испанию, был вынужден согласился на худший вариант. Поскольку туроператор не реагировал на жалобы, пострадавший подал иск с требованием компенсировать расходы на отдых, сообщает Zaxid.net.

"В гостиничном номере вместо кроватей были раскладушки с грязными матрасами и постельным бельем, с потолка сыпалось, на потолке и стенах были убитые насекомые, стены потрескавшиеся, мебель поломанная, кондиционер отсутствует, балкон в аварийном состоянии. Кроме того, под окном были дорога и железнодорожная колея", - заявил во время судебного заседания житель Сокаля.

В судебных материалах указано, что договор с туроператором украинец подписал в июле 2017 года. Это соглашение предусматривало авиаперелет в Барселону и обратно, страхование, трансфер и 11-дневное проживание в четырехзвездочном отеле Aqua Hotel Onabrava. Но по прилету в Испанию оказалось, что мужчину с дочерью поселили в другом отеле – Aqua Hotel Promenade.

отель Aqua Hotel Promenade booking.com

Мужчина также добавил, что во время отдыха неоднократно требовал у туроператора немедленно вернуть его с дочерью обратно в Украину. Вернувшись домой, истец настаивал на возмещении разницы между ценами гостиничных номеров, однако все обращения были безрезультатными.

Суд обязал туроператора компенсируют не разницу между стоимостью номеров, а полностью уплаченную сумму за проживание в гостинице. А это 54,1 тыс. грн. Кроме того, жителю Сокаля должны заплатить еще 10 тыс. грн моральной компенсации и потраченные на адвокатов 6 тыс. грн.

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