Пассажиропоток аэропортов Украины достиг исторического рекорда

Общий пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году достиг рекордного показателя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян. Так, он поделился, что украинские аэропорты перевезли 20,55 млн человек в прошлом году. Это на 25% больше, чем в 2017 году (16,49 млн человек).

Фото: verge.zp.ua

Отмечается, что прирост продемонстрировали аэропорты Киев (52%), Черновцы (51%), Львов (48%), Борисполь (20%), Харьков (19%), Запорожье (15%). При этом в аэропорту Борисполь увеличилось количество людей, воспользовавшихся трансферами через него.

Фото: facebook/volodymyr.omelyan

Также, по словам Омеляна, отечественные авиакомпании перевезли около 12,5 млн пассажиров, а это на 18% больше, чем в 2017-м.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что запорожский аэропорт обслужил в июне почти на треть меньше пассажиров, чем обычно. Количество рейсов уменьшилось из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.