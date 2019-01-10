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/Новости

Пассажиропоток аэропортов Украины достиг исторического рекорда

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Общий пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году достиг рекордного показателя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян. Так, он поделился, что украинские аэропорты перевезли 20,55 млн человек в прошлом году. Это на 25% больше, чем в 2017 году (16,49 млн человек).

Пассажиропоток аэропортов Украины достиг исторического рекорда

Фото: verge.zp.ua

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Отмечается, что прирост продемонстрировали аэропорты Киев (52%), Черновцы (51%), Львов (48%), Борисполь (20%), Харьков (19%), Запорожье (15%). При этом в аэропорту Борисполь увеличилось количество людей, воспользовавшихся трансферами через него.

Пассажиропоток аэропортов Украины достиг исторического рекорда

Фото: facebook/volodymyr.omelyan

Также, по словам Омеляна, отечественные авиакомпании перевезли около 12,5 млн пассажиров, а это на 18% больше, чем в 2017-м.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что запорожский аэропорт обслужил в июне почти на треть меньше пассажиров, чем обычно. Количество рейсов уменьшилось из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.

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Samsonov Artur
Samsonov Artur
Как одно Пулково и в два раза меньше Шереметьево. Совсем авиацию просрали
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Белый господин
Белый господин
Вообще-то самый большой прирост показал аэропорт Симферополя. Ха-ха-ха.
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Dell Alex
Dell Alex
Белый господин, ну да )) После того, как было перекрыто движение с материка, а по мосту стало еще страшнее ездить. И вместо двух ботов Симферополь стал принимать 30-40 )) Причем мелких авиакомпаний ))
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