Отпуск в жарких странах: названы лайфхаки для путешествия

Поездки в теплые края в зимнюю пору года нужно планировать заранее и с умом, чтобы не подвергать себя различным рискам.

О лайфхаках для отпуска в жарких странах, в частности в Индии, говорится в блоге доктора медицинский наук, профессора и дерматовенеролога высшей степени Татьяны Святенко, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Планируйте поездку в сухой (без дождей) и максимально нежаркий сезон. Тогда у вас не будет сложной акклиматизации. Сделайте прививку от гепатита А минимум за две недели до поездки и не экономьте на медицинской страховке", – рассказала она.

Святенко посоветовала заранее договориться со знакомым доктором о возможности консультации-онлайн. Взять с собой 6-10 пар дешевых бежевых носков, которые можно выбросить.

Маникюр / педикюр доктор медицинских наук посоветовала делать за 3-4 дня до поездки. А по вечерам после душа смазывать стопы противогрибковым гелем. Кроме того, в Индию с собой не нужно брать платья, шорты, юбки, майки и туфли на каблуках. Женщинам лучше подготовить свободные брюки и длинные туники.

Индия planeta-best

Также спасут несколько тонких цветных шарфов, под которыми можно укрыться от солнца и москитов. А во время общения с местными лучше повторять жесты во время приветствия, улыбаться, наблюдать за реакцией при попытке сделать фото.

Профессор порекомендовала взять с собой туфли-"мыльницы" или мокасины, но никак не вьетнамки и шлепанцы. А на улицу не забывать брать с собой бутылку антисептика и салфетки.

"Берите с собой бутилированную воду, не экономьте на ней и не пейте ничего, кроме нее. Но не покупайте воду на улице или рынке", – рассказала она.

Рынок в Индии PlanetofHotels

Из еды в Индии лучше найти дорогой ресторан, или вовсе отказаться от покупки продуктов. Заказывать нужно максимально пропаренное и прожаренное блюдо, а столовые приборы протирать антисептиком. От фрешей и соков тоже лучше отказаться.

Перед поездкой профессор также советует тщательно подобрать косметичку, потому что в сухой сезон очень пересыхает кожа: увлажняющую маску, легкий питательный крем, бальзам для губ и солнцезащитные очки.

Индия planeta-best

Отказаться от посещения парикмахерских и покупки парфюмерии. Состав аптечки: противоаллергические, антисептики, пластыри, противорвотое, фталазол, ферменты, сорбенты, альфа нормикс (при отравлении), контрикал (от острого панкреатита), антибиотик широкого спектра азитромицин, ацикловир (противовирусный крем), шприцы, бинт, маски, бахилы, жаропонижающее, анальгетики, стероидный крем, антимикотик, гель с антибиотиком, а также лекарства от хронических заболеваний. Не забыть фумигатор и репелленты.

В Индии нет пешеходных переходов, потому осторожно переходить дорогу. Не провоцировать людей и животных.

"И самый главный совет, куда бы вы ни ехали – уважайте страну и людей. Это вы к ним приехали, а не наоборот", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг стран с самым удобным для путешествия гражданством.