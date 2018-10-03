Обманутых - более 3 тысяч: JoinUp угодил в новый скандал

Во время открытия наибольшей туристической выставки Украины UITM туроператора JoinUp, от действий которого за лето 2018 года пострадали более 3 тысяч украинцев, обязали убрать свой стенд из главной сцены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Самопомічі", председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова. Именно она настояла на таком решении.

"Прихожу открывать самую большую туристическую выставку страны, а там туроператор, который вызвал массовые нарушения прав туриста, поставил свой стенд на главной сцене! Я отказалась выступать, пока не уберут. Надо иметь какие-то принципы. Убрали", - написала Романова.

facebook.com/anna.romanova

facebook.com/anna.romanova

Нардеп отметила, что на ее последний запрос об ответственности JoinUp за мошенничество "чиновники Департамента туризма из Министерства экономики предоставили очередную отписку", и обнародовала снимки официального ответа.

facebook.com/anna.romanova

facebook.com/anna.romanova

Она также поделилась новым скандалом с обманутыми туристами, который произошел накануне открытия выставки. Так, людей, которые приехали в Турцию, воспользовавшись услугами JoinUp, отказались поселять в заранее забронированный отель.

"Нас привезли в другой отель и вести в наш, который мы бронировали, отказываются. Гид сел в машину и уехал, мы сидим в холле отеля", - рассказала одна из пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка рассказала о неудачной поездке в турецкий Бодрум. Отдых женщины начался с двухдневного ожидания вылета в аэропорту и продолжился заменой забронированного отеля другим. При этом представители JoinUp игнорировали жалобы туристки.