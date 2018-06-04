Нет в живых: Комаров признался, о чьем автографе мечтает

Ведущий популярной программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, что мечтал бы взять автограф у Владимира Высоцкого.

"Когда меня спрашивают, у кого бы я мечтал взять автограф, я отвечаю, что таких людей очень мало, и к тому же их уже нет в живых. Я бы взял автограф у Высоцкого", - написал он в своем Instagram.

Также Дмитрий отметил, что отстоял бы в очереди сколько угодно, чтобы получить росчерк пера от двух мужчин. Ровно 65 лет назад, 29 мая 1953 года, Эдмунд Хиллари и шерп Норгей Тенцинг стали первыми людьми, которые дошли до вершины Эвереста на высоту 8848 м.

Новости Известный телеведущий дал советы начинающим путешественникам

"Крутые были парни. Многих вдохновили при жизни и продолжают вдохновлять после смерти. Поступками. Стилем жизни. Силой воли. Дружбой. И самое главное тем, как распорядились своими неожиданно свалившимися популярностью и богатством. В благодарность Эвересту они до конца жизни помогали тем, кто живет у его подножия, шерпам. Особенно Хиллари. Построенные за его деньги школы и больницы стали под Эверестом первыми, и работают до сих пор. Звездами я называю таких людей", - резюмировал ведущий.

Ранее Комаров рассказал OBOZREVATEL, как в Непале его команда чудом не села в самолет, который затем разбился.