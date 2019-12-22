Немецкий миллионер ищет сожителей в "рай" в Новой Зеландии

Немецкий миллионер ищет людей, желающих поселиться на его землевладении в Новой Зеландии.

70-летний предприниматель Карл Райпен дал объявление в новозеландской газете. Об этом сообщает издание New York Post.

Он пишет, что нужны 10 человек, которые составят ему компанию на удаленной ферме. Подходят и мужчины, и женщины, однако они не должны быть старше 70 лет. По его словам, он хочет разделить с ними жизнь в этом "раю".

Гости миллионера будут жить в отдельных домах, рассчитанных на два человека. Они смогут наслаждаться прогулками, ловить рыбу, ходить за покупками, кататься на каяке, плавать и наблюдать за птицами и животными.

Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Автомобильная поездка до ближайшего города занимает около полутора часов.

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