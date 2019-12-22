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22 декабря • обновлено в 05:05
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Немецкий миллионер ищет сожителей в "рай" в Новой Зеландии

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Немецкий миллионер ищет людей, желающих поселиться на его землевладении в Новой Зеландии.

70-летний предприниматель Карл Райпен дал объявление в новозеландской газете. Об этом сообщает издание New York Post.

Немецкий миллионер ищет сожителей в "рай" в Новой Зеландии
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Он пишет, что нужны 10 человек, которые составят ему компанию на удаленной ферме. Подходят и мужчины, и женщины, однако они не должны быть старше 70 лет. По его словам, он хочет разделить с ними жизнь в этом "раю".

Гости миллионера будут жить в отдельных домах, рассчитанных на два человека. Они смогут наслаждаться прогулками, ловить рыбу, ходить за покупками, кататься на каяке, плавать и наблюдать за птицами и животными.

Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Автомобильная поездка до ближайшего города занимает около полутора часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы во всем мире за девять месяцев 2019 года совершили на 4% больше поездок, чем в 2018 году. Динамика по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики.

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Автор
Мария Дидык
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