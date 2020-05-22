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22 мая • обновлено в 11:20
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Негигиеничный поступок пассажирки поезда возмутил попутчиков

6.8т
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Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии коронавируса возмутил попутчиков.

Фотография, на которую обратило внимание издание Mirror, была опубликована в Instagram-аккаунте "Passengershaming", авторы которого высмеивают странные выходки туристов. Отметим, что на кадре видно, как женщина в защитной медицинской маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив голые ноги на соседний подлокотник.

Негигиеничный поступок пассажирки поезда возмутил попутчиков

Фото: mirror.co.uk

Один из ее попутчиков запечатлел увиденное и выложил снимок в сеть.

"По крайней мере, она в маске", – написал он. К слову, предполагается, что инцидент произошел в Германии.

Негигиеничный поступок пассажирки поезда возмутил попутчиков

Фото: mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о 4 вещах, которые можно получить бесплатно в поезде у проводника.

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Автор
Кристина Долматова
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