Не вынесли конкуренции с Турцией: отели Майорки обвалили цены

Отели Майорки значительно снизили цены на июль, август и сентябрь. Максимальная скидка составила 40%. Об этом пишет The Sun.

На такие меры отельеры пошли из-за удвоенного туристического налога в стране, а также стремления переманить отдыхающих у своих главных конкурентов - Турции, Греции и Египта. В этом году поток туристов в стране по состоянию на июнь упал на 10-15%.

По оценкам Ассоциации отелей Балеарских островов, несмотря на принятые меры, прибыль от туристического бизнеса все равно снизится по сравнению с рекордным 2017-м. Эти потери остров попробует компенсировать доходом от внутреннего туризма.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Египте хотят поднять цены на отели.