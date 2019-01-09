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Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством

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Агентство Henley&Partners выпустило обновленный индекс паспортов — рейтинг стран по количеству визовых ограничений для граждан.

Список был опубликован на сайте компании. Так, лидером в нем стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира. На втором месяце оказалась Южная Корея и Сингапур с показателем 189 стран. На третьем месте — Германия и Франция. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран.

Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством

Япония, Токио

Фото: amigo-tours.ru

Новости
Украинский паспорт отличился успехом в престижном мировом рейтинге

За ними следуют Дания, Италия, Финляндия и Швеция (187 стран), а также Испания и Люксембург (186 стран).

Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством

Отмечается, что свои позиции в рейтинге потеряли Великобритания и США. Теперь они делят шестое место с Австрией, Португалией и Швейцарией (185 стран со свободным въездом). Эксперты объясняют это усилением политики "закрытых дверей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel-2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.

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