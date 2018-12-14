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Названы самые привлекательные для воров вещи туристов

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов.

Так, эксперты провели опрос в соцсетях и выяснили, что наибольшей популярностью у воров пользуются небольшие предметы, которые можно быстро продать. Об этом сообщает Lenta.ru.

Rambler

Rambler

Новости
Стало известно, на чем сэкономят туристы в 2019 году

На первом месте в списке оказался бумажник: за него проголосовало 49% респондентов. Вторым стал мобильный телефон — 19%, третьей — камера (14%).

Также в топ-5 вещей, которые чаще всего крадут вошли паспорт и наручные часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 стран по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Бесспорным лидером среди популярных туристических направлений стала Исландия.

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