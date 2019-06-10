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Названы худшие места в поездах

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Туристы рассказали о том, какие места в поездах по их мнению являются самыми неудобными.

Так, согласно данным сервиса Туту.ру, худшими местами в поездах являются те, которые расположены возле туалетов. За этот вариант проголосовали 64% опрошенных, сообщили РИА "Новости".

Названы худшие места в поездах

Фото: 112.ua

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Вторыми в рейтинге антилюбви оказались боковые верхние полки, их отметили 21% опрошенных. "Бронза" рейтинга досталась нижним боковушкам, против которых высказался каждый десятый.

Отмечается, что лучшими местами в поездах традиционно стали полки, расположенные рядом с купе проводника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза назвал любимые места украинцев для зарубежного летнего отдыха.

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