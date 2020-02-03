Названы главные тренды туризма в 2020 году

2020 год принесет новые тренды в мировой туризм, изменив привычное понимание того, как должен выглядеть типичный путешественник.

Семь необычных тенденций, которые будут нарастать в этом году, выделили специалисты туристического гида Big Seven Travel.

Путешествовать в одиночку

Индивидуальный туризм будет стремительно наращивать популярность. Этому способствует развитие интернет-технологий.

Тем, кто ищет новых друзей, легко находить компанию в любой точке земного шара благодаря различным сервисам и соцсетям. А убежденным интровертам можно объездить весь мир, почти не разговаривая с окружающими, благодаря возможности проложить маршрут, найти жилье и купить еду онлайн.

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Работать, отдыхая

Новые технологии позволяют путешествовать без отрыва от рабочего процесса. Проводить совещание вполне можно по видеосвязи, а решать рабочие вопросы в чате в перерывах между серфингом и походом в очередной музей.

Приятное с полезным

Все чаще путешественники планируют поездку так, чтобы получить не только новые впечатления, но и новый полезный опыт. Речь идет о работе, волонтерстве или других видах культурного обмена.

68% путешественников по всему миру руководствуются именно этим принципом, собираясь в поездку, отмечает Booking.com.

pixabay.com

Фактор политики

Политика продолжит влиять на туризм во всем мире. К примеру, в 2019 году из-за протестов в Гонконге гражданам США запретили посещать этот регион. После этого поездки американцев в Гонконг сократились на 39%.

Осознанные путешествия

Все большая популярность движения против изменения климата в мире приводит к тому, что многие путешественники серьезно пересматривают свои привычки и маршруты. Учитывая, что наибольшая доля вредных выбросов приходится на самолеты, поезда и автомобили, многие готовы отказаться от поездок на большие расстояния. Такой эко-туризм в будущем может серьезно отразиться на мировой туристической индустрии.

Smart-путешествия

Развитие технологий и работа с данными открывает новые возможности не только для планирования путешествий, но и для получения дополнительных возможностей. Различные приложения, сервисы Google и Facebook будут делать все, чтобы предугадывать пожелания и направлять путешественника, в какой бы точке мира он не оказался.

А с помощью сервиса aviasales.ua легко и удобно найти дешевые авиабилеты.

Неожиданный выбор

Все чаще туристы предпочитают заезженным маршрутам новые неожиданные города. Менее популярные, чем Париж или Венеция, но не менее красивые. Этому способствует также экономическая политика раскрученных туристических центров – к примеру, там выше сборы для туристов.

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