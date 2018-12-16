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/Новости

Назван самый красивый архитектурный проект мира

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Лучшим архитектурным проектом 2018 года признан макет нового здания Этнографического музея в Будапеште (Венгрия).

Жюри оценило дизайн здания, сочетающийся с природой парка, где будет находиться музей. Об этом говорится в сообщении организации International Property Awards, пишет Нungary Тoday.

Помимо музея на премию в этой номинации претендовали больше 1,7 тысячи кандидатов из 115 стран мира.

Этнографический музей Будапешта

Этнографический музей Будапешта

neprajz.hu

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Особенностью проекта музея в Будапеште назвали простоту и лаконичность, сочетающуюся и с живой природой, и с динамикой города. По мнению жюри, архитекторам удалось реализовать концепцию "ворот" между городом и парком. Также разработчики проекта планируют усовершенствовать его и обеспечить особое расположение – 60% здания будет находиться ниже уровня земли.

Напомним, строительство музея и реорганизация парка в Будапеште начались в 2017 году. Помимо Этнографического музея там построят Дом музыки, Музей венгерских инноваций и новую Национальную галерею. Реорганизация парка завершится в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф из Стамбула Мустафа Канкая, который работает в Международном аэропорту Ататюрк, поделился снимками уникальных людей со всего мира.

Место
ВенгрияБудапешт
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