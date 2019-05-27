ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Наживаются на туристах: в Киеве засекли злостных мошенниц

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве засекли двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан, которые оплатили путевки одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Оказалось, что злоумышленницы заранее сняли офисное помещение и обустроили его под туристическое агентство, сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

Наживаются на туристах: в Киеве засекли злостных мошенниц

Туризм

Новости
Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Эмиратов. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали.

За совершенное злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZREVATEL, кабинет министров Украины принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии, чтобы избежать повторения летнего коллапса в 2018 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаКиев
Тег
мошенники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения