Наживаются на туристах: в Киеве засекли злостных мошенниц

В Киеве засекли двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан, которые оплатили путевки одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Оказалось, что злоумышленницы заранее сняли офисное помещение и обустроили его под туристическое агентство, сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

Туризм

Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Эмиратов. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали.

За совершенное злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZREVATEL, кабинет министров Украины принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии, чтобы избежать повторения летнего коллапса в 2018 году.

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