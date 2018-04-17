"Натоптали!" Пять мировых туристических "жемчужин" - на грани закрытия

Власти некоторых стран, на территории которых расположены всемирно известные достопримечательности, приняли решение об их закрытии для туристов. Причиной такого шага стало нашествие путешественников.

Таиланд: пляж Майя Бэй

pinterest

Таиланд объявил о том, что пляж Майя Бэй, получивший известность после фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо в 2000 году, "должен отдохнуть" как минимум четыре месяца. До закрытия это живописное место посещало 4-5 тыс. туристов ежедневно, сообщила BBC.

По мнению экспертов, 77% коралловых рифов в этой бухте находятся под угрозой уничтожения. В основном кораллы получают повреждения якорями курсирующих здесь лодок.

Власти Таиланда в 2011 году закрыл ряд пляжей, которые пользовались популярностью у дайверов. С середины 2016 года в эту же категорию попали острова Кох Юунг (архипелаг Пхипхи) и Тачай (островная группа Симилан).

После открытия пляж Майя Бэй смогут посещать не более 2 тыс. туристов в день. В следующем году власти Таиланда снова закроют этот пляж на четыре месяца.

Италия: Чинкве-Терре

pinterest

Чинкве-Терре – это пять небольших поселений, расположенных на рукотворных террасах на побережье Генуэзского залива. Там проживают около 5 тыс. человек, а посещают эти места более 2 млн туристов в год.

Туристы любят прогуливаться по живописным тропам, которые связывают между собой пять поселений и расположенные на террасах виноградники. Но за годы туристической популярности эти тропы пришли в негодность - из-за процессов эрозии и толп путешественников.

Это привело к тому, что популярный маршрут между поселениями Риомаджоре и Манарола закрыт с сентября 2012 года. Ожидается, что его откроют не раньше 2021 года.

Некоторое время назад руководство парка Чинкве-Терре протестировало мобильное приложение для туристов. С его помощью можно отслеживать количество людей на определенных маршрутах. Когда приложение показывает красный предупреждающий сигнал, это означает, что на тропе слишком много людей. Тогда туристы могут принять решение, идти ли по перегруженному маршруту.

Перу: Мачу-Пикчу

flickr

Еще в 2005 году власти Перу ввели сезонное ограничение на количество человек, которые могут подниматься по тропе к Мачу-Пикчу, древний город инков. В феврале каждого года этот маршрут регулярно закрывается "на профилактику".

Большой поток туристов негативно сказывается на экологической обстановке. Тропа постепенно приходит в негодность, вдоль нее остаются кучи мусора, а туристы ставят палатки там, где это не положено.

В прошлом году власти Перу, пытаясь контролировать поток туристов, начали продавать билеты на посещение Мачу-Пикчу по времени. Можно купить билет на "утренний" и "дневной" сеансы. Несмотря на все усилия, число посетителей Мачу-Пикчу превышает рекомендованные ЮНЕСКО – 2,5 тыс. человек в день.

Южная Корея: остров Чеджудо

travix

Остров Чеджудо, расположенный в 90 км от континентальной части Южной Кореи, славится своими вулканами, водопадами и "парком любви". По маршруту Сеул – остров Чеджудо ежедневно отправлялось по 180 авиарейсов, всего 65 тыс. за 2017 год. Ежегодно около 15 млн туристов посещало клочок суши площадью 2 тыс. кв. км.

После того, как остров стал популярен у иностранных туристов, экологии Чеджудо был нанесен серьезный ущерб. Теперь здесь много мусора, а автомобильные дороги перегружены.

Пока власти Южной Кореи не задумываются о закрытии острова или ограничении туристического потока. Наоборот, они заявили о намерении построить еще один аэропорт на юге Чеджудо. Это приведет к росту авиатрафика в три раза, а число туристов вырастет до 45 млн в год к 2035 году.

Колумбия: Каньо-Кристалес

pinterest

Колумбийская река Каньо-Кристале переливается всеми цветами радуги. Из-за разных видов водных растений, растущих в реке, и игры света водная гладь постоянно меняет цвета. Она может окраситься в красный, розовый, лаймово-зеленый или желтый цвет.

Раньше земли, по которым течет эта "жидкая радуга", находились под контролем повстанцев. В 2016 году правительство подписало с ними соглашение и с тех пор это чудо природы стало доступно для туристов.

Хотя поток желающих посетить Каньо-Кристалес относительно невелик (16 тыс. за 2016 год), но уже сейчас власти обеспокоены вопросами экологии. Существуют опасения, что дальнейший рост числа туристов может привести к загрязнению и гибели уникальных водных растений.

Власти ввели ряд строгих правил при посещении Каньо-Кристалес. Туристам, приезжающим в этот регион, запрещено использовать пластиковые бутылки, курить на территории парка и оставлять там окурки. Нельзя использовать в воде солнцезащитные средства и различные средства для защиты от насекомых. Купание в некоторых местах полностью запрещено. Посетителям также нельзя подкармливать рыб. В декабре 2017 года Каньо-Кристалес был закрыт для туристов.

Как сообщал "Обозреватель", власти Таиланда с февраля этого года ввели новый жесткий запрет для туристов.