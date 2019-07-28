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На знаменитом украинском курорте отдыхающий упал с колеса обозрения

8.9т Читать материал на украинском

На популярном курорте Железный порт в Херсонской области произошло ЧП с колесом обозрения. Так, 21-летний парень решил на глазах у людей залезть на неработающий аттракцион, и упал на землю.

Как сообщило местное издание "Херсон типичный", парень сорвался вниз с высоты около десяти метров. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи и позвонили в полицию.

На знаменитом украинском курорте отдыхающий упал с колеса обозрения

Фото: instagram/vikali1936

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Отмечается, что на момент прибытия "скорой помощи" парень был без сознания. Медики диагностировали у него повреждения внутренних органов и ушиб головного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 26-ти летний парень погиб при монтаже колеса обозрения. Трагедия произошла в Скадовском районе Херсонской области.

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Место
Украина Херсон
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