На курортах Египта запретили проводить новогодние вечеринки: что грозит за нарушения

В Египте запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц и ресторанов. Такое решение приняли, чтобы избежать массового скопления людей в этот период.

Так, нарушителям будут грозить штрафы, а за соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны. Об этом сообщает АТОР.

По словам экспертов, загрузка ресторанов на Новый год ожидается крайне низкой. На курортах прогнозируют "слабое" количество гостей из Украины, Беларуси, Венгрии, Румынии и Сербии.

Как стало известно, в этом году количество иностранных туристов в Египте не превысит трех миллионов человек.

Напомним, Египет – страна в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге – с Суданом, на западе – с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного, на востоке – Красного морей.

Туризм является одной из основных доходных статей Египта, поэтому государство способствует развитию этой отрасли. Характерной особенностью туризма этой страны является общение с местными жителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы застряли в Египте из-за тестов на COVID-19 и назвали главные риски для туристов.