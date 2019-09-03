Мама погибшей в Турции 5-летней россиянки рассказала детали трагедии

Мать погибшей в бассейне на турецком курорте девочки из России рассказала подробности трагедии.

В комментарии телеканалу "РЕН.ТВ" она сообщила, что никто не видел, когда 5-летняя Люба начала тонуть, а камер видеонаблюдения в отеле не оказалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Как все произошло, никто не видел. В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты 2-3, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел", – сообщила женщина.

Мать погибшей в Турции девочки рассказала подробности

По ее словам, установить, как произошло ЧП, никто не может, потому что камеры не были установлены. Более того, женщина утверждает, что в этот момент рядом с горкой и бассейном никто из сотрудников гостиницы не дежурил.

Таким образом, девочка осталась без присмотра возле бассейна, который годится для купания только для взрослых из-за глубины. Трагедия случилась, когда семья проводила последний день отдыха. Родственники решают вопрос о транспортировки тела на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

Папа нырнул за ребенком, чтобы спасти, но не мог ничего сделать. Руку девочки удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Маленькую туристку из России доставили в больницу. 28 августа она скончалась.

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