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3 сентября • обновлено в 23:41
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Мама погибшей в Турции 5-летней россиянки рассказала детали трагедии

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Мать погибшей в бассейне на турецком курорте девочки из России рассказала подробности трагедии.

В комментарии телеканалу "РЕН.ТВ" она сообщила, что никто не видел, когда 5-летняя Люба начала тонуть, а камер видеонаблюдения в отеле не оказалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Как все произошло, никто не видел. В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты 2-3, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел", – сообщила женщина.

Мать погибшей в Турции девочки рассказала подробности

Мать погибшей в Турции девочки рассказала подробности

По ее словам, установить, как произошло ЧП, никто не может, потому что камеры не были установлены. Более того, женщина утверждает, что в этот момент рядом с горкой и бассейном никто из сотрудников гостиницы не дежурил.

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Таким образом, девочка осталась без присмотра возле бассейна, который годится для купания только для взрослых из-за глубины. Трагедия случилась, когда семья проводила последний день отдыха. Родственники решают вопрос о транспортировки тела на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

Папа нырнул за ребенком, чтобы спасти, но не мог ничего сделать. Руку девочки удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Маленькую туристку из России доставили в больницу. 28 августа она скончалась.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Турция
Теги
туризм путешествия Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта мать её, су.ка, сама за ребенком не смотрела. Мужчины в волейбол играли. Ага. И кацaпская сyка пасть раззявила. Теперь ищет виновного - чисто расейская скрепа! А девочку не вернуть!
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