На борту сотни иностранцев: в России произошло ЧП с туристическим теплоходом

В России 8 июля круизный теплоход с 292 туристами сел на мель из-за неисправности рулевого управления.

Это произошло в Рыбинском водохранилище Ярославской области, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированного источника.

"Четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий 14-дневные рейсы в России, с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга Viking Helgi ("Викинг Хельги") сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище. Предварительно у судна отказала электрическая рулевая машина", – рассказал источник.

Viking Helgi (иллюстрация)

По предварительным данным, никто не пострадал. Уточняется, что на борту Viking Helgi находились около 300 иностранных туристов и 100 членов экипажа.

Теплоход Viking Helgi Viking® River Cruises

Отметим, что в Ярославской области уже садился на мель теплоход с пассажирами. Похожая ситуация произошла в 2017 году. Тогда судно "Илья Муромец" с туристами не смог продолжить движение, потому что в топливную систему попадала вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня похожая ситуация была в Керченском проливе. Тогда российский теплоход Siberin 1 также сел на мель при отходе от причала. Однако на борту находились не туристы, а груз угля.

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