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20 февраля • обновлено в 14:26
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"Мама, прости меня": письмо в бутылке пережило захватывающее приключение

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Студентка из Канады обнаружила в бутылке трогательное письмо сына к матери, написанное 16 лет назад.

Судя по всему, письмо отправили в Индонезии. За эти годы оно преодолело тысячи километров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Vancourier.

Девушка обнаружила бутылку летом 2019 года, когда по заданию университета собирала водоросли на побережье.

"Мама, прости меня": письмо в бутылке пережило захватывающее приключение

pixabay.com

Студентка провела целое расследование, в результате которого выяснилось, что письмо написано на индонезийском языке в 2003 году. В нем молодой человек по имени Йорис Наикамбо обращается к своей матери с любовью и раскаянием.

Он грустит, что не слушал советов матери, стыдился ее работы и был неблагодарным сыном.

Студентка попыталась разыскать автора письма и его мать, но пока ничего об их судьбе ей узнать не удалось.

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