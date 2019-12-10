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10 декабря • обновлено в 13:47
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Лучшие места для путешествий в 2020 году: опубликован список

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Туристический портал Travel and Leisure перечислил направления, которые более всего подходят для путешествий в 2020 году.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания. Рейтинг лучших мест, которые стоит посетить в следующем году возглавила столица Эфиопии Аддис-Абеба. В частности, путешественникам предлагают там осмотреть бывшую императорскую резиденцию — дворец Менелика — и Центр современного искусства с экспонатами африканских мастеров и экологическими проектами, а также оценить обновленный местный аэропорт.

Дворец Менелика

Дворец Менелика

Фото: flickr.com

На второй месте оказался древний город Арекипа в Перу. По словам издания, там можно разместиться в уникальном гостевом доме рядом с церковью Святого Августина и издали увидеть три вулкана — Чачани, Мисти и Пичу-Пичу.

Вид на перуанский город Арекипа

Вид на перуанский город Арекипа

Фото: triplook.me

Вход в церковь Св. Августина

Вход в церковь Св. Августина

Фото: tourister.ru

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Также, по мнению экспертов, обязательно необходимо ознакомиться с городом Ашвилл, расположенным в штате Северная Каролина (США) — он занимает третье место рейтинга. Приезжих смогут заинтересовать кулинарные традиции и гастрономические фестивали города.

Город Ашвилл

Город Ашвилл

Фото: livability.com

В первую десятку лучших для путешествий мест попали также Австрия, северный штат Мексики Нижняя Калифорния, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон.

Венская филармония в Австрии

Венская филармония в Австрии

Фото: enjourney.ru

Пекин, Китай

Пекин, Китай

Фото: dergachev-va.livejournal.com/

Вид на Бостон, США

Вид на Бостон, США

Фото: 1zoom.ru

Отмечается, что при составлении списка учитывались отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей соцсети Instagram и мнения экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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Автор
Кристина Долматова
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