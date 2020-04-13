Кто и как спасает пассажиров в самолете: раскрыты подробности

Стресс, который испытывает организм при авиаперелетах, нередко провоцирует недомогания, обострение хронических заболеваний или опасные для жизни состояния.

В связи с этим "Рамблер" поделился, какие правила действуют в самолете, чтобы помочь пассажирам, которые почувствовали себя плохо. А также рассказал о том, кто оказывает медицинскую помощь.

Согласно общим стандартам, в самолете должны быть аптечки двух видов. Первая создана для того, чтобы оказывать неотложную скорую помощь пассажирам. В ней находятся обезболивающие средства, различные сорбенты, жаропонижающие, препараты для нормализации давления. Второй вид аптечки предназначен для врачей, его могут открыть и использовать только люди с медицинским образованием.

Фото: adme.ru

Все стюарды обязательно проходят курс оказания медицинской помощи, а затем регулярно повышают квалификацию. Однако отмечается, что правила оказания помощи могут различаться у разных компаний. К примеру, в некоторых разрешена только неотложная помощь. В других же компаниях бортпроводники должны уметь принимать роды.

Также бортпроводникам рассказывают, как правильно определять пассажиров с инфекционными заболеваниями. При признаках острой инфекции таких людей должны пересаживать на места, которые близко расположены к туалету.

Фото: happymigration.com

В случае, если что-то действительно угрожает жизни пассажира, бортпроводник обязан придерживаться четкого алгоритма. Экипаж объявляет по громкой связи о сложившейся проблеме. Это делается для того, чтобы найти квалифицированного врача, который имеет возможность открыть аптечку.

Фото: pikabu.ru

Отмечается, что при тяжелых состояниях должна быть установлена связь с медицинской службой на земле. Врач обязан удаленно руководить экипажем, в то время как командир борта принимает решение о вынужденной посадке.

Фото: myseldon.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса назвала продукты, от которых лучше отказаться в самолете

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