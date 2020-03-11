В Украине больше всего от коронавируса COVID-2019 пострадал туристический бизнес: упал спрос на поездки в европейские страны.
Об этом OBOZREVATEL рассказал глава Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. По его словам, люди стали соглашаться лишь на острова – Бали, Мальдивы, а также на несколько других стран, только не в Европу.
rbc.ua
"Европу никто сейчас не заказывает, и мы не предлагаем. Люди соглашаются на отдых на островах – Бали, Мальдивы. Пока островной отдых не пугает людей. Также едут в Египет. Едут и в Объединенные Арабские Эмираты – местные авиакомпании предлагают бонусы, чтобы пассажиропоток не падал", – отметил он.
По словам Голубахи, туроператоры понимают, что сейчас людей охватил массовых психоз, который вызван коронавирусом.
"Но, с другой стороны, сейчас низкий сезон. Сократились объемы раннего бронирования, в частности на летний отдых в Турцию. И некоторые операторы, чтобы активизировать продажи, предлагают 100% возврат стоимости путевок, в случае отмены поездки", – подчеркнул глава Украинской ассоциации туроператоров.
Как дальше будут продвигаться продажи, Голубаха не может сказать. Он отметил, что индикатором станут майские праздники, когда начнется активность.
В свою очередь директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук заявил, что сейчас делают акцент на внутренний туризм.
"Сейчас предпринимают меры, которые стимулируют развитие внутреннего туризма, чтобы не обанкротились гостиницы, рассчитанные в первую очередь на иностранцев", – сказал он, добавив, что такая ситуация складывается не только в Украине, но и в других странах.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом.
Тем временем в Китае распространение COVID-2019 начало стихать, а вот в Европе наоборот - усилилось. Больше всего пострадала Италия. По последним данным, там 12 462 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
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