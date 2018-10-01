Как выглядит яркий водопад в Лаосе: опубликованы фото

В сети появились яркие фото водопада Куанг Си, который находится в Лаосе в провинции Луангпхабанг. Он имеет четыре каскада, высотой до 54 метров.

Необычный цвет Куанг Си обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы и слои почвы. Снимки разместила пользователь сети Екатерина Визовская в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

"Расскажу вам о Лаосе. Я очень люблю Азию и много где там была. Обожаю Таиланд и пришла в полный восторг от Бирмы. Лаос не оставил таких ярких впечатлений, понравились два места, чтобы вот ах. Первый - Луангпхабанг. Им и делюсь. Очень красивый и умиротворяющий город и отличный водопад рядом", - подписала снимки автор.

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