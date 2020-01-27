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27 января • обновлено в 18:16
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Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

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Популярный сайт по поиску авиабилетов Skyscanner показал лайфхаки, которые помогут сэкономить в путешествиях. Так, рекомендовано внимательно следить за обменными курсами.

Также следует класть наличные деньги в несколько разных и неожиданных мест, чтобы предотвратить кражу. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

pexels.com

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Убедитесь, что вы прибываете в аэропорт с достаточным количеством свободного времени. Skyscanner рекомендует выделить три часа на дальние и стыковочные рейсы.

Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

pexels.com

Внимательно следите за обменными курсами в преддверии вашего следующего отпуска.

Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

pexels.com

Воспользуйтесь остановками и посмотрите два города по цене одного.

Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

pexels.com

Используйте упаковочные кубики, чтобы максимизировать пространство и организовать свой чемодан.

Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

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Автор
Мария Дидык
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