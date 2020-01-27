Как сэкономить в путешествии: названы лайфхаки

Популярный сайт по поиску авиабилетов Skyscanner показал лайфхаки, которые помогут сэкономить в путешествиях. Так, рекомендовано внимательно следить за обменными курсами.

Также следует класть наличные деньги в несколько разных и неожиданных мест, чтобы предотвратить кражу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Убедитесь, что вы прибываете в аэропорт с достаточным количеством свободного времени. Skyscanner рекомендует выделить три часа на дальние и стыковочные рейсы.

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Внимательно следите за обменными курсами в преддверии вашего следующего отпуска.

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Воспользуйтесь остановками и посмотрите два города по цене одного.

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Используйте упаковочные кубики, чтобы максимизировать пространство и организовать свой чемодан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

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