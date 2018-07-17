Как американка приручила пуму, попавшую к ней в дом: видео

Жительницы города Ашленд (Орегон, США), придя домой, обнаружили в гостиной взрослую пуму.

Одна из девушек Лорен написала в Facebook, что, заметив пуму, закричала и захлопнула дверь, сама кошка тоже испугалась и попыталась выбраться через закрытое окно, но у нее не получилось.

Тэйлор, ее соседка, была посмелее и решила пообщаться с хищником невербально.

"Кошки чрезвычайно проницательны для энергии, и эта пума могла бы быть очень опасной, находясь в энергетическом поле страха или гнева. Но я просто послала ей информацию о том, что все хорошо", - рассказала она.

По словам Лорен, попив воду из пожарного прудика во дворе, пума, очевидно, действительно почувствовала себя как дома и улеглась спать за софой.

Кошка бы проспала там и все утро, но девушкам нужно было собираться на работу, так что было принято решение разбудить гостью.

"Я отправила телепатические фотографии маршрута, по которому ей нужно было идти. Через открытые двери, ручей, поле и назад в горы. Мы получили указание, что хорошим способом разбудить ее будет барабанить по стеклу, так что, заручившись поддержкой древних, мы приступили к реализации плана. И все получилось в точности, как мы задумывали", - отметила соседка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пума напала на пятилетнего мальчика.