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Как американка приручила пуму, попавшую к ней в дом: видео

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Жительницы города Ашленд (Орегон, США), придя домой, обнаружили в гостиной взрослую пуму.

Одна из девушек Лорен написала в Facebook, что, заметив пуму, закричала и захлопнула дверь, сама кошка тоже испугалась и попыталась выбраться через закрытое окно, но у нее не получилось.

Тэйлор, ее соседка, была посмелее и решила пообщаться с хищником невербально.

"Кошки чрезвычайно проницательны для энергии, и эта пума могла бы быть очень опасной, находясь в энергетическом поле страха или гнева. Но я просто послала ей информацию о том, что все хорошо", - рассказала она.

По словам Лорен, попив воду из пожарного прудика во дворе, пума, очевидно, действительно почувствовала себя как дома и улеглась спать за софой.

Кошка бы проспала там и все утро, но девушкам нужно было собираться на работу, так что было принято решение разбудить гостью.

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"Я отправила телепатические фотографии маршрута, по которому ей нужно было идти. Через открытые двери, ручей, поле и назад в горы. Мы получили указание, что хорошим способом разбудить ее будет барабанить по стеклу, так что, заручившись поддержкой древних, мы приступили к реализации плана. И все получилось в точности, как мы задумывали", - отметила соседка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пума напала на пятилетнего мальчика.

Место
США
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