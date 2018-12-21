"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

21-летняя Паулина Рамирес из США поделилась роликом под названием "Где, черт возьми, Джордж?", в котором показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни.

Так, видео она опубликовала на своей странице в Twitter. В нем она рассказала о том, что они с бойфрендом договорились пообедать вместе, но он перестал отвечать на сообщения. Поэтому девушка решила пофантазировать на тему исчезновения бойфренда (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Фото: Paulizzle Ramizzle

Фото: Paulizzle Ramizzle

На кадрах можно увидеть, как Паулина якобы спрашивает в соцсетях, не видел ли кто-то Джорджа. Также она делает в "Гугле" запрос "как выследить своего парня" и даже собирается обратиться к детективу. Но наконец Джордж отвечает ей, написав, что просто спал. И тогда девушка начала искать способ его "убить".

Фото: Paulizzle Ramizzle

Фото: Paulizzle Ramizzle

Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от публикации Рамирес. Также видео набрало уже 2,54 млн просмотров и 170 тыс. комментариев. Правда девушке пришлось объяснять, что она не истерическая подружка и это просто шутка.

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO — Paulizzle Ramizzle (@putang_gang) 11 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас и стал звездой сети.