"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

21-летняя Паулина Рамирес из США поделилась роликом под названием "Где, черт возьми, Джордж?", в котором показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни.

Так, видео она опубликовала на своей странице в Twitter. В нем она рассказала о том, что они с бойфрендом договорились пообедать вместе, но он перестал отвечать на сообщения. Поэтому девушка решила пофантазировать на тему исчезновения бойфренда (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах можно увидеть, как Паулина якобы спрашивает в соцсетях, не видел ли кто-то Джорджа. Также она делает в "Гугле" запрос "как выследить своего парня" и даже собирается обратиться к детективу. Но наконец Джордж отвечает ей, написав, что просто спал. И тогда девушка начала искать способ его "убить".

Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от публикации Рамирес. Также видео набрало уже 2,54 млн просмотров и 170 тыс. комментариев. Правда девушке пришлось объяснять, что она не истерическая подружка и это просто шутка.

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO