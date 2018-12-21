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/Новости

"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

1.5тЧитать материал на украинском

21-летняя Паулина Рамирес из США поделилась роликом под названием "Где, черт возьми, Джордж?", в котором показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни.

Так, видео она опубликовала на своей странице в Twitter. В нем она рассказала о том, что они с бойфрендом договорились пообедать вместе, но он перестал отвечать на сообщения. Поэтому девушка решила пофантазировать на тему исчезновения бойфренда (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

Фото: Paulizzle Ramizzle

"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

Фото: Paulizzle Ramizzle

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На кадрах можно увидеть, как Паулина якобы спрашивает в соцсетях, не видел ли кто-то Джорджа. Также она делает в "Гугле" запрос "как выследить своего парня" и даже собирается обратиться к детективу. Но наконец Джордж отвечает ей, написав, что просто спал. И тогда девушка начала искать способ его "убить".

"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

Фото: Paulizzle Ramizzle

"Где, черт возьми, Джордж?" Американка покорила сеть пошутив над своим парнем

Фото: Paulizzle Ramizzle

Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от публикации Рамирес. Также видео набрало уже 2,54 млн просмотров и 170 тыс. комментариев. Правда девушке пришлось объяснять, что она не истерическая подружка и это просто шутка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас и стал звездой сети.

Место
США
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