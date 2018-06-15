Фотограф показал самые красивые библиотеки мира

Фотограф-путешественник Ричард Сильвер обожает архитектуру и уже успел побывать в самых разных уголках мира.

На снимках, опубликованных boredpanda, запечатлены библиотеки Бельгии, Австрии, Нидерландов, США, Бразилии и других стран.

"Библиотеки занимают одни из самых ценных архитектурных объектов, которые я когда-либо видел. Они красивы, красочны, богато украшены и изысканы для фотографирования. Вот многие из библиотек, которые я сфотографировал во время моих путешествий", – отметил фотограф.

Новости Путешественник показал впечатляющие фото дикой природы

Австрийская национальная библиотека, Вена, Австрия

Библиотека Венского колледжа, Австрия

Городская библиотека Штутгарта, Германия

Библиотека Страговского монастыря, Прага, Чехия

Государственная библиотека Виктории, Мельбурн, Австралия

Библиотека Святой Женевьевы, Париж, Франция

Научная библиотека Рейксмузея, Амстердам, Нидерланды

Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Нью-Йоркская публичная библиотека, США

Национальная библиотека Латвии, Рига

Китайская национальная библиотека, Пекин, Китай

Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк, США

Библиотека Митчелла, Сидней, Австралия

Публичная библиотека Лос-Анджелеса, Калифорния, США

Библиотека имени Хосе Васконселоса, Мехико, Мексика

Университетская библиотека, Левен, Бельгия

Библиотека в отеле House Of The Redeemer ("Дом искупителя"), Нью-Йорк, США

Библиотека имени Хендрика Консьянса, Антверпен, Бельгия

Бостонская публичная библиотека, США

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