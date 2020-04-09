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Экс-ведущий "Орла и решки" назвал лучшие города в Украине для туризма

1.5т
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Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников назвал лучшие города в Украине для туризма. Так, по его мнению, это Чернигов, Тернополь и Харьков.

Об этом Синельников рассказал в интервью программы "Зе Интервьюер" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чернигов – просто идеальный для выходных. Центр города очень красивый, там красивые фонтаны, рестораны, люди очень приветливые. Поэтому туда стоит обязательно приехать", – сказал Синельников.

Чернигов

Чернигов

Фото: kraina-ua.com

Что касается Тернополя, он заявил, что одна из изюминок этого города – озеро в самом центре и порекомендовал побывать там.

Тернополь

Тернополь

Фото: orangesmile.com

"В Харькове чисто, круто, масштабно. Ты приезжаешь туда и понимаешь, что это настоящий мегаполис. Он не чуть не хуже Киева", – сказал Синельников.

Экс-ведущий "Орла и решки" назвал лучшие города в Украине для туризма

Фото: sq.com.ua

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Тег
туризм
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