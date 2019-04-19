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Дешевле и быстрее: Евросоюз существенно облегчил получение шенгенских виз

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Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок. Парламент ЕС принял предложение Еврокомиссии об изменении правил для путешественников с хорошей визовой историей

Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания и в электронной форме. Также для некоторых стран она будет стоить дешевле, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

Помимо этого, многократные визы будут выдавать на более долгий срок. При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро.

Дешевле и быстрее: Евросоюз существенно облегчил получение шенгенских виз

"Визовые процедуры сделают более гибкими. Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания. Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме", – говорится в сообщении.

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Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и украинцы, будут платить за визу по новым правилам 80 евро. Реформа предполагает пересмотр величины визового сбора каждые три года. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", – отмечают в Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы.

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Теги
туризмпутешествия Путешествия по Европе
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Работать собираетесь, скакуны-турысты нищие? Или это позорище со сраными рейтузами будем дальше наблюдать)))
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Северг Олег
Северг Олег
Да неее... бред какой то ! Зачем платить за визу если можно устроить переворот, положить в могилы сотню человек, развязать гражданскую войну и потерять пару регионов и получить за это БЕЗВИЗ ! Платить за визу как москали какие нибудь ? С ума вы посходили чи шо ?
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