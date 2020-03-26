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26 марта • обновлено в 11:54
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Деньги за больного коронавирусом: известная авиакомпания отличилась нестандартным решением

1.8т
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Вьетнамская авиакомпания Vietjet пообещала пассажирам вознаграждение за поимку больных коронавирусом на их рейсах.

Выплата составит 14 тысяч долларов. Об этом сообщает The Sun.

Известная авиакомпания предложила огромную награду за поиск больных коронавирусом

Мера поощрения предусмотрена в рамках страховки новой программы защиты пассажиров от коронавируса. Она будет доступна для пассажиров, летающих внутренними рейсами компании в период с 23 марта по 30 июня 2020 года.

Во время перелетов и при входе в терминалы аэропортов люди обязываются носить маски и соблюдать другие меры самозащиты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у авиакомпаний появился необычный способ дезинфицировать салоны самолетов. Так, специалисты одной из популярных компаний изобрели машину Germfalcon, которая сможет уничтожать бактерии.

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Автор
Мария Дидык
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