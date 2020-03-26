Вьетнамская авиакомпания Vietjet пообещала пассажирам вознаграждение за поимку больных коронавирусом на их рейсах.

Выплата составит 14 тысяч долларов. Об этом сообщает The Sun.

Мера поощрения предусмотрена в рамках страховки новой программы защиты пассажиров от коронавируса. Она будет доступна для пассажиров, летающих внутренними рейсами компании в период с 23 марта по 30 июня 2020 года.

Во время перелетов и при входе в терминалы аэропортов люди обязываются носить маски и соблюдать другие меры самозащиты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у авиакомпаний появился необычный способ дезинфицировать салоны самолетов. Так, специалисты одной из популярных компаний изобрели машину Germfalcon, которая сможет уничтожать бактерии.

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