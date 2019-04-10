"Были в грязи, среди разлагающихся тел": Комаров рассказал об ужасной трагедии в Бразилии. Уникальные кадры

Популярный украинский телеведущий и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился личной историей о трагедии, которая произошла в Бразилии в январе 2019 года. В результате катастрофы вблизи города Брумадинью (штат Минас-Жерайс) по официальным данным погибли 217 человек, еще около сотни считаются пропавшими без вести.

Команда проекта "Мир наизнанку", которая в то время проводила экспедицию в Бразилии, приняла участие в ликвидации последствий катастрофы. В специальном выпуске программы покажут уникальные кадры первых дней после прорыва дамбы в Брумадинью. Журналист издания OBOZREVATEL лично пообщался с Комаровым о трагедии. Полную версию интервью с Дмитрием Комаровым читайте вскоре на сайте.

Услышав о трагедии, Дмитрий Комаров и оператор "Мир наизнанку" Александр Дмитриев изменили свои планы и отправились в эпицентр событий, чтобы присоединиться к команде волонтеров в первые дни после катастрофы. С собой они везли питьевую воду, нехватка которой ощущалась особенно остро на 40-градусной жаре.

Дмитрий Комаров Пресс-служба 1+1

До прибытия спасателей и техники на место происшествия, люди самостоятельно пытались спасти тех, кто оказался в грязевой ловушке. Они рисковали своими жизнями, чтобы при помощи подручных средств вытащить людей и животных из тягучей массы, глубиной с трехэтажный дом. Также был риск, что в любой момент может прорвать и вторая дамба, которая нанесла бы еще больший ущерб.

"Мы не смогли остаться в стороне, хоть у нас были совершенно другие планы. Сидели, смотрели новости, увидели, что произошло. Мы все бросили, поменяли все билеты, поменяли весь график и поехали в Брумадинью. Приехали на следующий день после аварии, привезли грузовик питьевой воды, потому что ее катастрофически не хватало. Помогали чем могли, каждые руки не были лишними, каждая лопата. Все это снимали, пытались показать правду, потому что там находится горнодобывающая компания с миллиардными оборотами. Они вообще сначала пытались не подпускать туда прессу, пытались многие вещи скрыть", – поделился воспоминаниями Дмитрий.

Дмитрий Комаров во время катастрофы в Бразилии Пресс-служба 1+1

По словам телеведущего, это были очень тяжелые несколько дней, и физически, и эмоционально. Однако прежде всего, они с Александром хотели показать людям живой пример того, что может произойти из-за человеческой халатности.

"Мы несколько дней от рассвета до заката провели там, на жаре в 45 градусов. Обгорели, постоянно были в грязи, запах этой грязи, запах разлагающихся тел... Мы полностью погрузились в это, в трагедию, показали изнутри, как все происходит, как выглядит. На самом деле эта катастрофа кажется далекой, но это не так. Сейчас в Украине тоже есть масса дамб и сооружений в плачевном состоянии, мы хотели показать, к чему может привести халатное отношение. Нам надо особое обратить внимание, посмотреть на то, к какому кошмару это приводит и сделать выводы: не допустить. Вот вам живой пример того, что может произойти, если "прощелкать" такую ситуацию", – добавил ведущий.

Дмитрий Комаров во время катастрофы в Бразилии Пресс-служба 1+1

"Подобная трагедия – не первая в своем роде. 13 марта 1961 года в Киеве прорвало дамбу с отходами кирпичных заводов. Тонны грязи обрушились на улицы района Куреневка, что привело к многочисленным жертвам. Официально озвучивалось число в несколько сотен погибших, а на самом деле там было более, чем полторы тысячи киевлян... Это событие вошло в историю как "Куреневская трагедия". Мне бы очень хотелось, чтобы программу посмотрели украинские чиновники и люди, которые имеют отношение к водохранилищам и плотинам. И сделали выводы, приняли меры, провели проверки подобных сооружений. Халатность может очень дорого стоить", – подытожил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров во время катастрофы в Бразилии Пресс-служба 1+1

Напомним, 25 января 2019 года в бразильском штате Минас-Жерайс прорвало плотину, которая сдерживала отходы горнодобывающего предприятия. В результате схода огромного селевого потока сотни людей оказались под восьмиметровым шаром грязи, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Поток несся со скоростью более 70 км/час, разрушая мосты, здания и накрывая целые дома города Брумадинью вместе с жителями.

Специальный выпуск программы "Мир наизнанку" смотрите в среду, 10 апреля в 22:45 на "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети выложили ролик, на котором показано, как на известного украинского путешественникаДмитрия Комарованапали в Бразилии. Вскоре оказалось, что видео снималось во время работы над бразильским фильмом и было слито в сеть в качестве "шутки", а сам Комаров успокоил фанатов, уточнив, что он – жив, здоров и невредим.

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