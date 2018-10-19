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Бортпроводник Emirates украл $5 тысяч у пассажиров бизнес-класса

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Сотрудник авиакомпании Emirates обворовал трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд — Дубай. Бортпроводник украл у мужчин 5 тысяч долларов, передает Fox News.

Как отмечается, жертвами кражи стали три брата. Они оставили свои места, чтобы проведать больного отца, который летел этим же рейсом. Личные вещи пассажиров оказались в салоне без присмотра.

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"Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов", — рассказал один из пострадавших.

Мужчины сообщили о краже в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Правоохранители вычислили преступника. Вором оказался 37-летний египтянин - бортпроводник в Emirates. Его уже арестовали и предъявили обвинение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудницу авиакомпании AirAsia назвали самой красивой стюардессой в мире. Фотографию девушки опубликовал один из пассажиров в социальной сети Facebook.

Место
Таиланд
Объекты
самолетполиция
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