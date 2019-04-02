"Борисполь" внезапно отменил множество чартерных рейсов: что случилось

Киевский аэропорт "Борисполь" пригрозил отменить часть чартерных рейсов авиакомпании Bukovyna Airlines из-за систематической неуплаты перевозчиком услуг аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" на странице в Facebook. Компания отменила рейсы, запланированные на вторник, 2 апреля. Уточняется, что общая задолженность составляла около 4 миллионов гривен.

"Нам очень неприятно, что вследствие недобропорядочной финансового поведения авиаперевозчика могут пострадать пассажиры. Тем не менее, мы больше не можем накапливать долг без каких-либо перспектив его уплаты", – пояснил первый заместитель генерального директора аэропорта.

Однако, как отметили представители аэропорта, Bukovyna Airlines "вышла на конструктивный диалог" и частично выплатила долг.

"Все запланированные чартерные рейсы 03.04.2019 года в 02:15, в 04:40 и в 12:15 по киевскому времени будут обслуживаться", – сказано в сообщении.

Отметим, Bukovyna Airlines является чартерным перевозчиком, который базируется в Черновцах. В его флоте находится 5 самолетов со средним возрастом 25,8 лет. Авиакомпания выполняет рейсы по заказу туристических операторов.

Аэропорт "Борисполь" ТСН

Как писал OBOZREVATEL, в январе в киевском аэропорту "Борисполь" на один-два часа задержали 22 рейса, из-за чего более 3 тыс. пассажиров не смогли вовремя вылететь в нужном направлении.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!