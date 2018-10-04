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Без фильтров: украинская писательница показала настоящий Париж

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Украинская писательница и журналист Ирэна Карпа показала фото Парижа без фильтров

Она опубликовала снимок на своей странице Instagram."Просто через мост переходила на встречу с Лилией Литковской. Это такая закономерность: идешь к правильному дизайнеру, тебя преследует правильное освещение", - пишет Карпа.

Без фильтров: украинская писательница показала настоящий Париж

"Была очень рада такому теплому окончанию моего Парижа", — написала Литковская в комментариях.

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"Офигенно получилось", "Вау, замечательная фотография", - написали в сети поклонники Карпы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сайт для поиска туров TravelSupermarket проанализировал данные исследования Euromonitor и на их основе создал рейтинг городов с наибольшим процентом роста количества туристов до 2025 года.

Место
ФранцияПариж
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чорний Жупан
чорний Жупан
Парыж, круасаны, пизвиз... заветная мечта рогуля... но реальность уныла, тарифы в 7 раз, и бабла на поезду нема
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