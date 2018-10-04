Без фильтров: украинская писательница показала настоящий Париж

Украинская писательница и журналист Ирэна Карпа показала фото Парижа без фильтров

Она опубликовала снимок на своей странице Instagram."Просто через мост переходила на встречу с Лилией Литковской. Это такая закономерность: идешь к правильному дизайнеру, тебя преследует правильное освещение", - пишет Карпа.

"Была очень рада такому теплому окончанию моего Парижа", — написала Литковская в комментариях.

"Офигенно получилось", "Вау, замечательная фотография", - написали в сети поклонники Карпы.

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