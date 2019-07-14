Недоедки по второму кругу: в Турции признались, чем кормят гостей

Турецкие отели повторно выставляют на "шведском столе" продукты, которые не доели гости.

Как рассказал глава Федерации отельеров Турции Осман Айык, это не касается скоропортящихся продуктов, пишет КП.

Также Айык подчеркнул, что продукты, которые могут использоваться повторно, четко определены, и ассортимент шведского стола формируется с учетом этого.

"С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор", - заявил глава Федерации отельеров.

Шведский стол

Айык рассказал, что несколько раз могут использоваться такие продукты, как сыр, мед, пастеризованные оливки, масло и варенье.

По словам главы Федерации отельеров, в Турции есть жесткие критерии использования и хранения продуктов питания. Каждое гостиничное предприятие обязано следовать им.

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