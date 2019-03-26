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Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

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Эксперты в сфере туризма назвали самые необычные варианты для размещения туристов. Так, они отметили, что все чаще путешественники отказываются от стандартных гостиниц и выбирают что-то более интересное.

Исследователи опросили 21,5 тысячи людей. Специалисты интересовались, какие необычные места для размещения выбирают туристы. На основе полученных результатов они составили топ популярных нестандартных вариантов проживания.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Лидером списка оказался глэмпинг (гламурный кемпинг). В таком месте есть желание остановиться у 31% всех опрошенных.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Дом или вилла — выбор трети всех респондентов.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Небольшие сельские деревянные домики (шале), которые часто встречаются на горнолыжных курортах, привлекают 16% путешественников.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Также в ходу капсульные отели. Они пользуются спросом за счет своей доступности.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Замыкают топ необычных мест для размещения ботели — гостиницы или небольшие квартиры, часто каюты, расположенные в плавучих отелях-лодках, пришвартованных к берегу.

Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Как ранее писал OBOZREVATEL, власти Черногории откроют роскошный пятизвездочный отель на острове-крепости Мамула в Адриатическом море, где во время Второй мировой войны замучили до смерти сотни политических заключенных.

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Evans Judith
Evans Judith
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