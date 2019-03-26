Назван топ-5 самых необычных вариантов жилья для туристов

Эксперты в сфере туризма назвали самые необычные варианты для размещения туристов. Так, они отметили, что все чаще путешественники отказываются от стандартных гостиниц и выбирают что-то более интересное.

Исследователи опросили 21,5 тысячи людей. Специалисты интересовались, какие необычные места для размещения выбирают туристы. На основе полученных результатов они составили топ популярных нестандартных вариантов проживания.

Лидером списка оказался глэмпинг (гламурный кемпинг). В таком месте есть желание остановиться у 31% всех опрошенных.

Дом или вилла — выбор трети всех респондентов.

Небольшие сельские деревянные домики (шале), которые часто встречаются на горнолыжных курортах, привлекают 16% путешественников.

Также в ходу капсульные отели. Они пользуются спросом за счет своей доступности.

Замыкают топ необычных мест для размещения ботели — гостиницы или небольшие квартиры, часто каюты, расположенные в плавучих отелях-лодках, пришвартованных к берегу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, власти Черногории откроют роскошный пятизвездочный отель на острове-крепости Мамула в Адриатическом море, где во время Второй мировой войны замучили до смерти сотни политических заключенных.

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