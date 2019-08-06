На украинских курортах ушло море: видео аномалии

В Геническе Херсонской области и Кирилловке Запорожской море отошло от берегов после обрушившейся на курорты бури.

На аномалию обратили внимание отдыхающие. Видео с обмелевшим морем появилось в YouTube.

"В Геническом районе наблюдается сильный северо-западный ветер, в связи с этим на побережье Геническа наблюдается сильный отлив Азовского моря", – написал на своем канале в YouTube пользователь Алексей.

Подобное явление было замечено и в Кирилловке на Федотовой косе. Теперь, чтобы попасть на глубину, отдыхающим приходится идти несколько сотен метров. При этом ветер и шторм отогнал от берегов Азовского моря медуз, на которых раньше жаловались туристы.

Ранее Кирилловку атаковали медузы, что испортило отдых туристам.

Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что город рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

Экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Также недавно в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Отмечается, что деятельность мэра Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

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