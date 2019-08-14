Могут рвануть: выяснилась опасность популярных ноутбуков при перелете

В США ввели запрет на провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015—2017 годов.

Об этом сообщает Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA). Указано, что поводом послужил отзыв компанией некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов.

Выяснилось, что батареи питания этих компьютеров часто перегреваются, что чревато возгоранием.

В США ввели запрет на провоз ноутбуков в самолете Иллюстрация

Ранее в США уже объявляли о запрете на провоз в страну электронных устройств на борту ряда авиакомпаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади на всех рейсах. Изменения вступили в силу с 15 января 2019 года.

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