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/ Travel

Могут рвануть: выяснилась опасность популярных ноутбуков при перелете

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В США ввели запрет на провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015—2017 годов.

Об этом сообщает Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA). Указано, что поводом послужил отзыв компанией некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов.

Выяснилось, что батареи питания этих компьютеров часто перегреваются, что чревато возгоранием.

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В США ввели запрет на провоз ноутбуков в самолете

В США ввели запрет на провоз ноутбуков в самолете

Иллюстрация

Ранее в США уже объявляли о запрете на провоз в страну электронных устройств на борту ряда авиакомпаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади на всех рейсах. Изменения вступили в силу с 15 января 2019 года.

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США
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