Забудьте о писающем мальчике: что действительно стоит увидеть в Брюсселе

Брюссель – не только столица Бельгии. Этот город по праву можно назвать столицей всей Европы. И не только потому, что там сосредоточены ключевые административные институты Европейского Союза и НАТО.

Отсюда рукой подать до наиболее знаковых европейских городов, а сам Брюссель за века сосредоточил в себе черты самых разных культур. Здесь есть, что посмотреть самому привередливому путешественнику.

Гроте Маркт pixabay.com

Зачем ехать?

- Множество достопримечательностей;

- сотни сортов вкуснейшего пива и вина;

- отличная кухня, самым ярким украшением которой служат знаменитые бельгийские вафли и шоколад;

- Брюссель – удобная отправная точка для туристических вылазок не только по Бельгии, но и по всей Европе. Париж, Лондон, Амстердам и Кельн находятся практически в нескольких часах езды наземным транспортом. Не говоря уже о том, что из местных аэропортов можно улететь почти в любую точку мира.

Что за место?

Брюссель – относительно небольшой город с многовековой историей. Здесь менее 180 тыс. жителей. Говорят местные преимущественно на французском языке, хотя фламандский также является официальным. Впрочем, учитывая, что Брюссель – центр политической и экономической жизни Европы, на улицах можно услышать самые разные языки, а уж по-английски здесь говорят практически все.

К Брюсселю относятся два аэропорта – главный аэропорт в Завентеме и аэропорт для более бюджетных авиалиний в Шарлеруа (46 км от Брюсселя).

Местная валюта – евро.

Плаза pixabay.com

Виза

Украинцам, чтобы посетить Брюссель, виза не нужна.

Но с 2021 года из-за новой системы авторизации путешествий перед поездкой в ЕС придется подавать онлайн-заявку и получать предварительное разрешение. Европейские чиновники уверяют, что эта процедура – чистая формальность, которая займет всего несколько минут. Стоимость сбора составит 7 евро.

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Когда ехать?

Климат в бельгийской столице прохладный и влажный, настоящая жара здесь бывает редко даже летом. Зимой, особенно когда выпадает снег, Брюссель превращается в настоящую сказку. Самое волшебное время, разумеется, приходится на рождественские дни в декабре. Да и весна в городе тоже по-своему прекрасна – оживающие парки, атмосфера возрождения и придающая всему этому особую значимость чудесная архитектура.

Где остановиться?

Центральную часть Брюсселя, которая привлекает туристов, условно можно разделить на две части – верхний город и нижний. В верхнем – широкие улицы, роскошные парки, королевский дворец, а также квартал органов власти Бельгии и Евросоюза. Жить здесь комфортно, безопасно, но и более дорого.

Туристы, которые хотят насладиться атмосферой старого города, предпочитают "нижний" Брюссель. Именно здесь находится знаменитая статуя Писающего мальчика и главная площадь старого города – Гран-плас. Здесь же узкие извилистые улочки, многочисленные ресторанчики, лавки со знаменитым бельгийским шоколадом и прочими сладостями.

Жилье здесь можно найти по самым разным ценам. Но нужно внимательно читать отзывы туристов – рядом с вполне респектабельной улицей в этих местах может соседствовать иммигрантский квартал. Цены там зачастую ниже, но и атмосфера отнюдь не соответствует представлению о старом Брюсселе.

Что делать в Брюсселе?

Самая известная достопримечательность Брюсселя – статуя Писающего мальчика, вслед за которой появилась Писающая девочка, и даже Писающая собачка. О мальчике говорят так много, что, увидев скульптуру, большинство туристов остаются разочарованными ее небольшими размерами и невзрачностью.

К счастью, в Брюсселе есть, на что посмотреть, помимо справляющего нужду ребенка.

Прогуляться по Королевскому дворцу

Учитывая, что Бельгия – одна из немногих сохранившихся европейских монархий, разумеется, следует посетить Королевский дворец. Парадные залы здесь в отличном состоянии, их до сих пор используют для официальных мероприятий.

Королевский дворец в Брюсселе pixabay.com

Посетителей пускают внутрь в июле-августе каждый день, кроме понедельника. Причем совершенно бесплатно.

Подняться на Ратушу

Витиеватая готическая Ратуша на главной площади старого города Гран-Плас – самая запоминающаяся достопримечательность Брюсселя. Ее возвели еще в начале 15-го века. Здание до сих пор используется как резиденция мэра.

Туристам сюда вход открыт. Они могут насладиться богатой внутренней отделкой, а также оценить панораму старого города с главной 96-метровой башни.

Музеи, музеи

В Брюсселе множество действительно заслуживающих внимания уникальных музеев. Стоит посетить Королевский музей изящных искусств, где выставлены работы Рембрандта, Брейгеля, Рубенса. Гордость города – Музей сюрреалиста Рене Магритта.

Кроме музеев классического искусства, в Брюсселе есть музеи автомобилей, музыкальных инструментов и даже комиксов.

Насладиться бельгийскими вафлями и шоколадом

Брюссель – это место, где можно хотя бы на несколько дней забыть о фигуре. Бельгийцы знают толк в сладостях. В местных лавках можно попробовать множество видов шоколада, конфет и трюфелей.

Особо преданным сладкоежкам стоит посетить местный Музей какао и шоколада.

Самый известный деликатес – свежеиспеченные вафли, которые здесь продают почти на каждом углу. Вафли бывают льежские или брюссельские, с различными добавками и начинками. И все они незабываемо вкусные.

Больше пива

Даже скептикам, которые не слишком любят этот хмельной напиток, во время поездки в Брюссель стоит пересмотреть свою позицию. Ведь бельгийское пиво совсем не похоже ни на представленный в Украине масс-маркет, ни даже на крафтовые изыски.

Здесь шутят, что пивоварен в Бельгии не меньше, чем церквей. И это вполне похоже на правду, учитывая, сколько сортов пива предлагают здешние специализированные лавки и пивные заведения. Пиво здесь бывает на любой вкус – сладковатое, с горечью, медом и даже фруктами.

Залечь на дно в Брюгге

Сказочный городок с кукольными домиками из известного фильма находится всего в часе езды от Брюсселя. Добраться сюда можно на автобусе, поезде или автомобиле.

Меньше часа займет также путешествие в невероятно красивый Антверпен – самый большой портовый город Бельгии. Который также известен как мировой центр обработки и торговли бриллиантами.

Ну и, разумеется, Брюссель можно использовать как отправную точку для дальнейшего путешествия по Европе – отсюда можно отправиться в самые большие и красивые города Нидерландов, Германии и Франции.

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