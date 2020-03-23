Весь мир из дома: 10 лучших музеев мира, которые можно посетить онлайн

#Советы от Aviasales.ua. Самые известные музеи и галереи в разных уголках земного шара все еще можно увидеть собственными глазами. Для этого не обязательно лететь за тысячи километров, достаточно зайти в свой компьютер.

Из-за эпидемии коронавируса физические путешествия временно стали недоступны. Но это не повод скучать и предаваться унынию.

Благодаря современным технологиям путешествовать можно онлайн – виртуальные экскурсии доступны почти во всех самых выдающихся музеях мира.

Лувр (Париж)

pixabay.com

Многие путешественники единодушны в том, что Лувр – лучший музей мира. Обойти здание, в котором прежде располагался дворец французских монархов, невозможно даже за несколько дней.

Здесь выставляются произведения искусства, начиная от саркофагов Древнего Египта и заканчивая полотнами величайших европейских художников.

Самая известная работа, безусловно – "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

Пинакотека Брера (Милан)

Полотна и скульптуры лучших итальянских художников разных эпох можно увидеть в этой миланской галерее.

В барочном дворце 38 залов, здесь выставлены произведения искусства самых разных школ и эпох, включая XX век. Это в том числе, работы Рафаэля, Караваджо и Модильяни.

Археологический музей Афин

Более 20 тыс. экспонатов музея позволят целиком окунуться в историю Древней Греции.

Скульптуры, керамику, росписи, драгоценности и фрески можно рассматривать часами в мельчайших деталях.

Галерея Уффици (Флоренция)

pixabay.com

Это самый посещаемый художественный музей Италии и один из самых старых музеев Европы.

Онлайн-турист может увидеть здесь работы величайших художников мира. Например, "Рождение Венеры" Боттичелли, "Поклонение волхвов" и "Благовещение" Леонардо да Винчи, а также "Портрет Козимо I Медичи в доспехах" кисти Бронзино.

Британский музей (Лондон)

Главный музей бывшей величайшей империи мира собрал выдающуюся коллекцию со всех уголков планеты.

Здесь выставлены десятки древнеегипетских мумий и саркофагов, древности средневековой Англии, а также полотна Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Дюрера, Рембрандта и Гойи.

Ватикан (Рим)

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Один из самых известных музеев мира, чтобы посетить который раньше миллионам туристам приходилось выстаивать длинные очереди под палящим солнцем.

Нынешняя ситуация – хороший повод увидеть здешние красоты онлайн.

Не выходя из дома, полюбоваться великолепным потолком Сикстинской капеллы, который расписывал сам Микеланджело, увидеть полотна Рафаэля, Леонардо да Винчи, а также знаменитое "Положение во гроб" Караваджо.

Виртуальная экскурсия также позволит насладиться красотой здешних роскошных залов, которые сами по себе достойны того, чтобы их увидели.

Прадо (Мадрид)

Главный художественный музей Испании и один из самых выдающихся художественных музеев мира.

Здесь можно увидеть не только работы испанских художников, вроде Босха, Гойи, Веласкеса и Эль Греко, но и самых великих творцов из других стран мира.

Речь идет о Рафаэле, Караваджо, Веронезе и Бассано. Здесь же хранится знаменитая тициановская "Даная".

Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

Искусство Европы, Африки, Океании, Древнего Востока и доколумбовой Америки – чего только нет в самом большом американском художественном музее.

Из знаменитых европейских художников здесь можно увидеть полотна Ван Дейка, Ренуара и Пикассо.

Кроме того, Метрополитен-музей знаменит своим Музеем искусства костюма, который, помимо выдающейся коллекции, известен ежегодным костюмированным балом "Мет Гала".

Эрмитаж (Санкт-Петербург)

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Второй по величине художественный музей мира, главная экспозиция которого выставляется в бывшем царском Зимнем дворце.

Помимо шедевров мировой живописи, вроде Рубенса, Босха, да Винчи, Тициана и Матисса, здесь хранится величайшая коллекция скифского золота.

Самые известные картины музея – "Возвращение блудного сына" Рембрандта и "Юдифь" Джорджоне.

Национальная галерея искусств (Вашингтон)

Знакомясь с впечатляющей коллекцией этого музея, можно увидеть как работы именитых европейских художников вроде Рембрандта, Моне, Ван Гога и Пикассо, так и произведения величайших американских деятелей.

Например, Поллока, Энди Уорхола и Колдера.

А чтобы в ожидании нового путешествия не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

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