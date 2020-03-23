Весь мир из дома: 10 лучших музеев мира, которые можно посетить онлайн

#Советы от Aviasales.ua. Самые известные музеи и галереи в разных уголках земного шара все еще можно увидеть собственными глазами. Для этого не обязательно лететь за тысячи километров, достаточно зайти в свой компьютер.
Из-за эпидемии коронавируса физические путешествия временно стали недоступны. Но это не повод скучать и предаваться унынию.
Благодаря современным технологиям путешествовать можно онлайн – виртуальные экскурсии доступны почти во всех самых выдающихся музеях мира.
Лувр (Париж)
pixabay.com
Многие путешественники единодушны в том, что Лувр – лучший музей мира. Обойти здание, в котором прежде располагался дворец французских монархов, невозможно даже за несколько дней.
Здесь выставляются произведения искусства, начиная от саркофагов Древнего Египта и заканчивая полотнами величайших европейских художников.
Самая известная работа, безусловно – "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
Пинакотека Брера (Милан)
Полотна и скульптуры лучших итальянских художников разных эпох можно увидеть в этой миланской галерее.
В барочном дворце 38 залов, здесь выставлены произведения искусства самых разных школ и эпох, включая XX век. Это в том числе, работы Рафаэля, Караваджо и Модильяни.
Археологический музей Афин
Более 20 тыс. экспонатов музея позволят целиком окунуться в историю Древней Греции.
Скульптуры, керамику, росписи, драгоценности и фрески можно рассматривать часами в мельчайших деталях.
Галерея Уффици (Флоренция)
pixabay.com
Это самый посещаемый художественный музей Италии и один из самых старых музеев Европы.
Онлайн-турист может увидеть здесь работы величайших художников мира. Например, "Рождение Венеры" Боттичелли, "Поклонение волхвов" и "Благовещение" Леонардо да Винчи, а также "Портрет Козимо I Медичи в доспехах" кисти Бронзино.
Британский музей (Лондон)
Главный музей бывшей величайшей империи мира собрал выдающуюся коллекцию со всех уголков планеты.
Здесь выставлены десятки древнеегипетских мумий и саркофагов, древности средневековой Англии, а также полотна Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Дюрера, Рембрандта и Гойи.
Ватикан (Рим)
pixabay.com
Один из самых известных музеев мира, чтобы посетить который раньше миллионам туристам приходилось выстаивать длинные очереди под палящим солнцем.
Нынешняя ситуация – хороший повод увидеть здешние красоты онлайн.
Не выходя из дома, полюбоваться великолепным потолком Сикстинской капеллы, который расписывал сам Микеланджело, увидеть полотна Рафаэля, Леонардо да Винчи, а также знаменитое "Положение во гроб" Караваджо.
Виртуальная экскурсия также позволит насладиться красотой здешних роскошных залов, которые сами по себе достойны того, чтобы их увидели.
Прадо (Мадрид)
Главный художественный музей Испании и один из самых выдающихся художественных музеев мира.
Здесь можно увидеть не только работы испанских художников, вроде Босха, Гойи, Веласкеса и Эль Греко, но и самых великих творцов из других стран мира.
Речь идет о Рафаэле, Караваджо, Веронезе и Бассано. Здесь же хранится знаменитая тициановская "Даная".
Метрополитен-музей (Нью-Йорк)
Искусство Европы, Африки, Океании, Древнего Востока и доколумбовой Америки – чего только нет в самом большом американском художественном музее.
Из знаменитых европейских художников здесь можно увидеть полотна Ван Дейка, Ренуара и Пикассо.
Кроме того, Метрополитен-музей знаменит своим Музеем искусства костюма, который, помимо выдающейся коллекции, известен ежегодным костюмированным балом "Мет Гала".
Эрмитаж (Санкт-Петербург)
pixabay.com
Второй по величине художественный музей мира, главная экспозиция которого выставляется в бывшем царском Зимнем дворце.
Помимо шедевров мировой живописи, вроде Рубенса, Босха, да Винчи, Тициана и Матисса, здесь хранится величайшая коллекция скифского золота.
Самые известные картины музея – "Возвращение блудного сына" Рембрандта и "Юдифь" Джорджоне.
Национальная галерея искусств (Вашингтон)
Знакомясь с впечатляющей коллекцией этого музея, можно увидеть как работы именитых европейских художников вроде Рембрандта, Моне, Ван Гога и Пикассо, так и произведения величайших американских деятелей.
Например, Поллока, Энди Уорхола и Колдера.
А чтобы в ожидании нового путешествия не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.
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🙅♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview
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