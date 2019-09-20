В стране ЕС вводят налог для туристов

Комиссия совета по финансовым вопросам столицы Латвии Риги приняла проект введения налогов для туристов.

Об этом сообщает Delfi. Нововведение заработает с 2021 года. Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.

Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.

Рига, Латвия traveller-eu.ru

Новости На популярном курорте придумали новые налоги для туристов

За детей младше 12 лет налог не нужно платить. Ежемесячно владельцы недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.

Как писал OBOZREVATEL, власти Египта решили оградить бетонным забором популярный курортный город Шарм-эль-Шейх.

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