Главная Новости
20 сентября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Места

В стране ЕС вводят налог для туристов

1.2т Читать материал на украинском

Комиссия совета по финансовым вопросам столицы Латвии Риги приняла проект введения налогов для туристов.

Об этом сообщает Delfi. Нововведение заработает с 2021 года. Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.

Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.

Рига, Латвия

Рига, Латвия

traveller-eu.ru

Новости
На популярном курорте придумали новые налоги для туристов

За детей младше 12 лет налог не нужно платить. Ежемесячно владельцы недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.

Как писал OBOZREVATEL, власти Египта решили оградить бетонным забором популярный курортный город Шарм-эль-Шейх.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Латвия Рига
Тег
налоги
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
теперь и туризм накроется медным тазом.Раньше хоть украинцы ездили,сейчас где столь грошей найдут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
1 из 2 ответов | показать все
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
70rus xxx, они всё-равно в вагончиках-балках живут и без детей ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel