Платные лифты, курение марихуаны и отдых "по-взрослому": что поражает в Грузии. Рассказ украинки

Марина Гонтарь
Марина Гонтарь
Места
2,8 т.
Платные лифты, курение марихуаны и отдых 'по-взрослому': что поражает в Грузии. Рассказ украинки

Грузия воспета во многих книгах и поэмах. Страну у моря, затерявшуюся в горах мы знаем, как край вина, вкуснейшей кухни, закатов в полнеба, где тепло, зелено и солнечно. Однако Грузия глазами туриста и человека, который долгое время живет там – это две разных страны.

Журналист Елена Худенко вышла замуж за грузина, уехала в Грузию и с тех пор – открывает для себя что-то новое в этой стране. О любви к детям, шумных застольях, привычках грузин и коронавирусе – читайте в интервью OBOZREVATEL.

Елена, расскажите, как решились на переезд в Грузию из Украины?

– Я влюбилась в грузина! Он работает в МВД, ему сменить работу было бы сложнее, чем мне – журналисту. К тому же, мое руководство очень лояльно отнеслось к моему решению, позволив работать удаленно.

Фото из личного архива Елены Худенко

Когда переезжали в Грузию, что оставляли в Украине – карьеру, друзей? Трудно ли было начинать новую жизнь?

– Я оставила в Украине все: начиная от любимой сковородки и заканчивая родными и друзьями. Моя жизнь поместилась в один чемодан и рюкзак. Но это не повлияло на твердость моего решения. Спустя некоторое время после переезда я осознала, что все не так радужно, как я рисовала в своей голове. Для меня были непонятны многие вещи в культуре Грузии, но самое тяжелое, что у меня не было своей компании, круга общения. Хотя в Батуми много русскоязычных людей, мне было сложно завести друзей.

Фото из личного архива Елены Худенко

Что для вас было самым трудным в первые месяцы жизни в Грузии? Остались ли какие-то страхи до сих пор?

– Самым трудным, конечно, стал языковой вопрос, ведь если ты не разговариваешь на грузинском – у тебя связаны руки. Страх один: что я его так и не выучу.

Сильны ли отличия в менталитетах, были ли недопонимания, трудности между украинской женой и грузинским мужем?

– Покажите мне пару, у которой нет недопонимания или ссор. Такие существуют только в Instagram. К тому же, это большой стереотип, что в интернациональном браке люди дольше притираются друг к другу. В нашей семье у нас с мужем похожие взгляды на жизнь.

Фото из личного архива Елены Худенко

Кстати о стереотипах – вы сталкивались с ними в Грузии? Сильно ли отличается реальность Грузии от ожидания?

– Если хотите ощутить, что такое настоящее душевное застолье в кругу старых добрых друзей, – тогда вам срочно нужно лететь в Грузию! Здесь все друг друга знают. Помню случай: как-то я шла в церковь, а там проходил обряд венчания. Меня очень тронула эта картина и я присела посмотреть. Вдруг ко мне подсаживается незнакомая женщина и начинает разговор. За 10 минут она узнала обо мне все: чем я занимаюсь, кто мой муж. Когда услышала, то радостно сообщила, что знает какого-то дальнего родственника моего мужа. Вот это умение грузин разговорить незнакомых людей – для меня сверхспособность!

Меня много чего не просто удивило в Грузии, а даже порой шокировало. Здесь не снимают обувь в доме, постоянно курят, а про платные лифты в "сталинках" все читали в Интернете. Но самое главное: в Грузии гость – это всегда праздник. Гостям никогда не отказывают, даже если он приходит без приглашения в любое время суток, то ты должен его угостить и уделить ему время.

Но есть и несколько моментов, о которых я не знала.

Фото из личного архива Елены Худенко

  • В ресторане не делят чек. Здесь его оплачивает кто-то один. К тому же, грузины заказывают очень много еды, которую потом не забирают с собой, как мы, например. Забрать еду из заведения считается моветоном.

  • Второй момент – грузины очень набожны. Они крестятся, когда проезжают мимо церквей. Но в то же время, в стране разрешено курение марихуаны. У меня был случай во время беременности. Как-то раз я вдруг услышала странный запах. Решила закрыть окно, но когда вышла на балкон, то сильно удивилась: соседка справа зажгла ладан, а сосед снизу – курил травку. Вот такой контраст.

  • Еще один момент – это грузинские свадьбы. Оказывается, во время торжества в отдельной комнате сидит человек, который записывает в тетрадь, кто и сколько подарил денег молодоженам. Это нужно для того, чтобы потом такую же сумму пара подарила им.

  • В Грузии очень много цыган и попрошаек. При этом, именно в Грузии я поняла, что такое безопасность – здесь везде камеры и полиция, которая действительно работает. К примеру, в Украине, если у вас украли деньги из кармана в очереди или стащили телефон, полиция не будет сильно разбираться. В Грузии же к этому делу подойдут серьезно.

  • Ну и мое любимое – это так называемый "тайский массаж". В Грузии на каждом углу можно встретить вывеску восточного spa. Туристы часто заходят туда в надежде расслабиться. Да, там можно отдохнуть, но "по-взрослому". Многие даже не знают, что под видом салонов так маскируются бордели.

Фото из личного архива Елены Худенко

У многих стран есть, так сказать, "обложка" то, какой страну видят туристы и какой она есть на самом деле. Какая она – Грузия настоящая, где ее можно "встретить" и как отличить?

– Чтобы понять какая страна перед вами, в ней нужно заблудиться. Для меня настоящая Грузия – это неспешное ленивое утро. Тут город просыпается к 11 утра, поэтому вы почти не найдете заведений, которые работают с восьми утра. Грузия – это запах свежего кофе, который грузинки пьют на своих балкончиках. Грузия – это громкие разговоры водителей, они постоянно ругаются друг с другом на дорогах. Это божественный шотис пури и шумные застолья с песнями и танцами до поздней ночи.

Грузия – это страна, сотканная из облаков свежего выстиранного белья, которое сушится прямо на улицах. Это островок Советского Союза, которому на пятки наступает современность.

Фото из личного архива Елены Худенко

Говорят, грузинские мамы очень балуют своих детей, ребенок в семье – царь и бог. Вы сталкивались с подобным отношением к детям?

– Да, грузины очень любят детей, причем – как своих, так и чужих. Например, если вы идете с ребенком по улице, кто-то из местных может легко подойти и потискать его, взять на руки и даже поцеловать в щеку.

Фото из личного архива Елены Худенко

В Грузии, как и по всей планете, сейчас бушует коронавирус. Расскажите, какие меры карантина там введены?

– Если у нас только обсуждают возможный локдаун, то в Грузии он уже наступил. Мне кажется, что у грузин более осознанный подход к коронавирусу. Сейчас там закрыты кафе (работает только доставка или take away), торговые центры и отели. Транспорт не функционирует по городу. К тому же, ограничивается передвижение пешеходов и автомобилей с 21:00 до 05:00, а также пребывание в общественных местах в это время. Люди ходят в масках даже на улицах.

Я в Украину прилетела еще в октябре 2019-го года рожать и пока нахожусь здесь. Но знаю, что через границу родственников грузин пропускают без проблем, но с обязательным восьмидневным карантином.

Фото из личного архива Елены Худенко

Есть такой фильм – "Париж, я люблю тебя". По аналогии с ним – за что вы любите Грузию? И что обязательно нужно сделать туристам по приезду в эту страну?

–Грузия обладает особой магией. Я очень скучаю по ней, особенно по закатам, ведь таких как там, не видела больше нигде. Мой совет для туристов: купите бутылку Саперави, свежий шотис пури и поезжайте в горы или к морю. Однако, ни в коем случае не ловите местных такси, лучше воспользуйтесь онлайн-сервисами.

Фото из личного архива Елены Худенко
УкраинаКоронавирустуризм туризмпутешествия