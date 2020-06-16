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16 июня • обновлено в 15:07
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Стало известно, при каких условиях Греция может отказать украинцам во въезде

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Власти Греции определили категорию украинцев, которым может быть отказано во въезде на территорию страны.

Перечень условий опубликован на сайте международного аэропорта Афин. В то же время ряд лиц все-таки смогут посетить эту страну.

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Отмечается, что на территорию Греции не будут пускать украинцев, если они:

  • не являются членами семей граждан Евросоюза или стран, входящих в Шенгенскую зону;

  • не являются специалистами в сфере здравоохранения, приглашенных греческим правительством;

  • не имеют вид на жительство в странах Шенгенской зоны или Европейского союза.

Также отмечается, что греческие границы будут открыты для дипломатов, членов иностранных правительств и тех лиц, которые имеют долгосрочные визы.

Если же гражданам Украины необходимо будет попасть в Грецию в связи с деловыми или семейными обстоятельствами, то они должны получить специальное разрешение от консульства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условия, при которых украинцы уже с 1 июля смогут отдыхать в Греции.

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Место
Греция
Теги
путешествия Путешествия по Европе
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