Стало известно, при каких условиях Греция может отказать украинцам во въезде

Власти Греции определили категорию украинцев, которым может быть отказано во въезде на территорию страны.

Перечень условий опубликован на сайте международного аэропорта Афин. В то же время ряд лиц все-таки смогут посетить эту страну.

Рixabay

Отмечается, что на территорию Греции не будут пускать украинцев, если они:

не являются членами семей граждан Евросоюза или стран, входящих в Шенгенскую зону;

не являются специалистами в сфере здравоохранения, приглашенных греческим правительством;

не имеют вид на жительство в странах Шенгенской зоны или Европейского союза.

Также отмечается, что греческие границы будут открыты для дипломатов, членов иностранных правительств и тех лиц, которые имеют долгосрочные визы.

Если же гражданам Украины необходимо будет попасть в Грецию в связи с деловыми или семейными обстоятельствами, то они должны получить специальное разрешение от консульства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условия, при которых украинцы уже с 1 июля смогут отдыхать в Греции.

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