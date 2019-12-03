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3 декабря • обновлено в 20:36
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Раскрыта неожиданная опасность бронирования отелей через сеть

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Специалисты заметили утечку данных кредитных карт постояльцев отелей, забронировавших номер через Интернет.

Злоумышленники атаковали около 20 различных организаций во Франции, Италии, Турции, Португалии, Таиланде, Испании, Мексике, Бразилии, Коста-Рике, Чили, Боливии и Аргентине. Об этом сообщает "Lenta.ru".

Раскрыта неожиданная опасность бронирования отелей через сеть

pexels.com

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Для получения доступа к информации они использовали троянские программы, которые отправляли путешественникам письма, имитирующие групповую бронь.

"Независимо от того, останавливаются ли постояльцы в отелях, будучи в командировке или на отдыхе, платят ли за проживание наличными или картой, все равно хотя бы раз нужно использовать дебетовую или кредитную карту, чтобы гарантировать бронь номера. Этого будет достаточно для того, чтобы злоумышленники похитили ее данные", — говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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Автор
Мария Дидык
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