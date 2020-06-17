Пустые пляжи и прозрачная вода: как сейчас выглядят популярные курорты у Азовского моря. Фото

Счастливцево, Кирилловка, Бирючий остров – обычно к середине июня на этих курортах Азова яблоку негде упасть, но в этом году из-за пандемии COVID-19 они пока пустуют.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку фотографий и видео, которыми отдыхающие делятся у себя в Instagram.
В селе Счастливцево практически безлюдно. Пляжи пустые и чистые. Вода прозрачная, без мусора.
Instagram Андрея Мосола
Instagram Татьяны Ловчиковой
Instagram Александры Николенко
Несмотря на развитую инфраструктуру, практически нет туристов и в Кирилловке. Отели, базы отдыха и автомобильные кемпинги не заполнены даже на треть. Рынки работают в полсилы, и пляжных торговцев мороженым, кукурузой или напитками также не видать.
Instagram Романа Колесника
Instagram Вячеслава Колотухина
Instagram Романа Колесника
Курорт Бирючий остров, который в последние годы пользовался большой популярностью среди украинских туристов, тоже пока не может похвастаться большим количеством гостей.
Instagram Маши Холодзинской
Instagram Яны Шевченко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине срывается курортный сезон.
Ранее OBOZREVATEL писал, сколько стоит отдых на курортах Азовского моря.
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