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17 июня • обновлено в 12:28
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Пустые пляжи и прозрачная вода: как сейчас выглядят популярные курорты у Азовского моря. Фото

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Счастливцево, Кирилловка, Бирючий остров – обычно к середине июня на этих курортах Азова яблоку негде упасть, но в этом году из-за пандемии COVID-19 они пока пустуют.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку фотографий и видео, которыми отдыхающие делятся у себя в Instagram.

В селе Счастливцево практически безлюдно. Пляжи пустые и чистые. Вода прозрачная, без мусора.

Instagram Андрея Мосола

Instagram Андрея Мосола

Instagram Татьяны Ловчиковой

Instagram Татьяны Ловчиковой

Instagram Александры Николенко

Instagram Александры Николенко

Несмотря на развитую инфраструктуру, практически нет туристов и в Кирилловке. Отели, базы отдыха и автомобильные кемпинги не заполнены даже на треть. Рынки работают в полсилы, и пляжных торговцев мороженым, кукурузой или напитками также не видать.

Instagram Романа Колесника

Instagram Романа Колесника

Instagram Вячеслава Колотухина

Instagram Вячеслава Колотухина

Instagram Романа Колесника

Instagram Романа Колесника

Курорт Бирючий остров, который в последние годы пользовался большой популярностью среди украинских туристов, тоже пока не может похвастаться большим количеством гостей.

Instagram Маши Холодзинской

Instagram Маши Холодзинской

Instagram Яны Шевченко

Instagram Яны Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине срывается курортный сезон.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько стоит отдых на курортах Азовского моря.

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Место
Украина
Теги
отпуск Азовское море отдых
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