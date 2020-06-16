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16 июня • обновлено в 10:31
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Кипр бесплатно будет тестировать туристов на коронавирус

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Кипр будет бесплатно проверять туристов на коронавирусную инфекцию при помощи быстрых тестов.

Как заявил министр транспорта Кипра Янис Кароусос, это будет происходить прямо в аэропортах, сообщил Xinhua.

По его словам, такой метод проверки поможет всего за полтора часа определить, болен ли человек COVID-19.

"Это позволит избежать требования ко всем, кто прибывает, оставаться в отеле как минимум один день, пока не будут известны результаты", – сказал Кароусос.

Кипр бесплатно будет тестировать туристов на коронавирус

Коллаж

Отметим, что иностранные граждане, прибывающие на Кипр из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, должны предоставить справку о состоянии своего здоровья.

"Мы дадим возможность людям тестироваться на месте", – отметил министр и добавил, что это решит ряд проблем, не подвергая опасности здоровье других.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, за что украинцев могут не пустить в другую страну.

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Тема
Коронавирус
Место
Кипр
Тег
путешествия
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